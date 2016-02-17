Дизайн баннера + 5 ресайзов

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок230 просмотров

Необходимо сделать яркий запоминающийся баннер  240х350  и 6 его резайзов размерами

·        240х350·        240x400·        300х250·        240х120 ·        940х90·        728х90

Детальное ТЗ в приложении.

Срок изготовления — 3 дня (включая замечания и их устранение, и выходные).

Если все устраивает присылайте примеры 3-5 лучших своих работ в проект.

9 лет назад
zhannavolkova
44 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$70
1 день
Все выполнено стильно, креативно и быстрее оговоренных сроков. Рекомендую!
Четкое понимание того что желает - причем описанное в грамотном ТЗ Постоянная связь Полная и немедленная оплата работы на указанные реквизиты. Рекомендую и готов к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта на тему ландшафтный дизайн

    $150

    Требуется современный, актуальный дизайн в PSD на тему озеленение. Сайт для которого создается дизайн r e g a r d e n.ru Предложите свое видение главной страницы или первого экрана, с вариантом, который ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать дизайн сайта

    $15

    Требуется доработать дизайн сайта. Тематика - околокомпьютерная. Кардинально ничего менять не требуется - только доработать имеющийся вариант (сделать более стильным, добавить "фишки" для улучшения поведенческих факторов).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 2 макета лендингов

    Размеры: 1. Холст 1920px; Контент 1260px. 2. Холст 1260px; Контент 970px. 3. Холст 970px; Контент 768px. 4. Холст 768px; Контент 640px. 5. Холст 640px; Контент 480px. 6. Холст 480px; ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн главной страницы (есть прототип)

    Добрый день! Нужно разработать дизайн главной страницы сайта по готовому прототипу (Мокап главной.pdf). ТЗ в приложении. Все имеющиеся исходники предоставлю выбранному специалисту. Уклон на продающий дизайн.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн Интернет магазина!

    Рисуем дизайн интернет магазина Главная + 3-4 внутренних.  1. Нужен простой. н ов тоже время модный дизайн. 2. Лого есть 3. Сайт который берем за основу (разделы, понимание бренда, и тд) скину ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад