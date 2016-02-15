Сделать боковое меню для сайта на WP.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок153 просмотра

Всем доброго времени!

Есть такой сайт: http://www.rgo-rb.ru/

Нужно внести изменения в шаблон и вставить в него боковое меню. 

WordPress
9 лет назад
kuzznetsov_ru
Валерий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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