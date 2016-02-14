Нужна помощь дизайнера, подобрать-посоветовать блоки, цвета на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок125 просмотров

кто может помочь с расположением блоков, кнопок, цветов на сайте/странице.

есть текущий дизайн, но нужно улучшать.

укажите цену

буду ждать.

9 лет назад
Wirena
52 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров