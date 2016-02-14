Нужна помощь дизайнера, подобрать-посоветовать блоки, цвета на сайте

Требуется разработать дизайн одностраничного сайта 6-8 экранов. Требования: адаптивный дизайн под 3 размера экрана (320px, 750px, 970px)дизайн должен быть аккуратным, не пестрым, чтобы глаза не разбегались.сайт должен быть удобным, чтобы в ...