kuzznetsov_ru

Валерий Кузнецов kuzznetsov_ru

 
40 летРоссия/Алатырь
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ruenes
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Исправить косяки в верстке Ворд Пресс
С Валерием приятно работать. Рекомендую!
Огромное спасибо за оперативное решение проблемы. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
agmsk
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Настройка файла сайтмапс на WP
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо огромное! Все быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв