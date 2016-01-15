kuzznetsov_ru

Всем привет! У меня есть сайт: изуфынавыходные.рф Сделан он на бесплатном шаблоне-конструкторе. Меня не устраивает в нем следующее - не отвечает требованиям к сайту турфирмы. Что мне нужно: - Убрать самое верхнее меню. Вместо него разместить небольшой логотип, ...