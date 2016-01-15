kuzznetsov_ru

Старый сайт на ВП, новый на Тильде. Нужно сделать так, чтобы все старые ссылки сохранились и статьи не выпали из выдачи.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть сайт http://xn--80aegegf0bdh0clp8ede.xn--p1ai/, установил на него магазин. Но на главной он отображается через одно место. Хотелось бы чтобы был нормальный вид. Фотки поменьше. Текст при открытии располагался по всей ширине экрана, а не просто узкой колонкой.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу исполнителя на небольшую шабашку. Нужно в шаблоне поправить верстку. Шаблон - конструктор. С недавних пор один из блоков стал выводится вот так, скрин прилагается, вместо того, чтобы выходить стройно и ровно в два ряда ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Мне нужен лендинг. Тема - экскурсии по Уфе. Рассмотрю три варианта: 1. Только шаблон. 2. Шаблон с дизайном. 3. То же, но и с продающим текстом. Пишите в личку и все обсудим.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет! У меня есть сайт: изуфынавыходные.рф Сделан он на бесплатном шаблоне-конструкторе. Меня не устраивает в нем следующее - не отвечает требованиям к сайту турфирмы. Что мне нужно: - Убрать самое верхнее меню. Вместо него разместить небольшой логотип, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем доброго времени! Есть такой сайт: http://www.rgo-rb.ru/ Нужно внести изменения в шаблон и вставить в него боковое меню.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется разместить файл sitemaps, чтобы сайт начал индексироваться гуглом. Пока проблема - гугл проиндексировал всего 9 страниц и все на этом. Яндекс индексирует при этом все прекрасно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад