Доработать дизайн сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок185 просмотров

Требуется доработать дизайн сайта. Тематика - околокомпьютерная. Кардинально ничего менять не требуется - только доработать имеющийся вариант (сделать более стильным, добавить "фишки" для улучшения поведенческих факторов).

9 лет назад
ejeny
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Вежливый компетентный исполнитель: учитывает все пожелания заказчика, "чувствует" поставленную задачу, готов оперативно корректировать проект. Порадовала коммуникабельность Александра и оперативность выполнения заказа. Рекомендую как ответственного исполнителя
Рекомендую как ответственного заказчика. Четкая задача и правки, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад