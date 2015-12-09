Добрый день. Нужно уникальное предложение для баннера + "акция" для самого лединга. По 1-2 предложения. Нужно через обычный компьютерный сайт принимать заявки на подключение телевидения/интернета по МО. Для этого будет добавлено всплывающее ...
окончила МАИ, факультет "Радиоэлектронных и вычислительных систем летательных аппаратов", обучение очное. средний балл 4,82, диплом на тему "Радиовысотомер в составе бортового комплекса БПЛА" защищен на оценку отлично.
- Нейминг и Слоганы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $7
Нужно нарисовать логотип для женского сайта и подобрать цвета для шаблона WPЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3
Создать 3D книгу с эффектом перелистывания из готового pdf файла. Т.е. Нужно просто конвертировать файл с помощью специализированного софта (такого, например http://ru.flipbuilder.com/products.html)3D-графика4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно поставить "нравится" сообществу в FB (околокомпьютерной тематики) и пригласить 1000 друзей (реальных живых пользователей, не ботов) по критерию: русскоязычные мужчины старше 20 лет.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно продумать и создать красивую цепляющую тематическую обложку для pdf книги. Как примеры http://info-kibersant.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81.jpg http://isif-life.ru/true/ Материал - профессиональное руководство по созданию локальных сетей, целевая аудитория - мужчины 25-50 летДизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Для сайта о локальных сетях и сетевом оборудовании нужно несколько десятков качественных уникальных инструкций по настройке роутеров и модемов. Работа достаточно простая, но монотонная и однообразная. Главное требование к исполнителю - быть "в теме", ...Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $6
Нужно нарисовать два ярких мотивирующих баннера (для конкурса на сайте и формы комментариев), которые вписались бы в общий дизайн сайтаБаннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Требуется доработать дизайн сайта. Тематика - околокомпьютерная. Кардинально ничего менять не требуется - только доработать имеющийся вариант (сделать более стильным, добавить "фишки" для улучшения поведенческих факторов).Завершен9 лет назад
- $3
по дизайну сайта http://tvoi-setevichok.ru/Завершен9 лет назад
- $8
Имеется идея дизайна сайта, общая структура страницы. Необходимо доработать дизайн (подобрать шрифты, фон блоков, рамки и т.д.) Подробности выбранному исполнителю. Бюджет 500р.Завершен9 лет назад
Сам текст Для этого блюда нам понадобится: Панцири ракообразных моллюсков-10 грамм. Лук репчатый-30 грамм. Морковь-30 грамм. Сливки-10 грамм. Раковый "деми гляз"-5 грамм. Устричная паста- 2 грамма. Белое ...Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется первичное заполнение кулинарного сайта. Исходники предоставляю. Ваши предложения?Копирайтинг32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Необходима консультация по улучшению имеющегося оформления сайта: самостоятельно делать ничего не требуется и кардинально что-либо менять -тоже.Завершен9 лет назад