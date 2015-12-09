ejeny

Евгения ejeny

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
образование высшее техническое+ неоконченное высшее гуманитарное

окончила МАИ, факультет "Радиоэлектронных и вычислительных систем летательных аппаратов", обучение очное. средний балл 4,82, диплом на тему "Радиовысотомер в составе бортового комплекса БПЛА" защищен на оценку отлично.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Придумать уникальное предложение/акцию

    Добрый день. Нужно уникальное предложение для баннера + "акция" для самого лединга. По 1-2 предложения.  Нужно через обычный компьютерный сайт принимать заявки на подключение телевидения/интернета по МО. Для этого будет добавлено всплывающее ...

    Нейминг и Слоганы1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать 3D книгу с эффектом перелистывания из готового pdf файла

    $3

    Создать 3D книгу с эффектом перелистывания из готового pdf файла. Т.е. Нужно просто конвертировать файл с помощью специализированного софта (такого, например http://ru.flipbuilder.com/products.html)

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Пригласить 1000 пользователей в сообщество на FB

    Нужно поставить "нравится" сообществу в FB (околокомпьютерной тематики) и пригласить 1000 друзей (реальных живых пользователей, не ботов) по критерию: русскоязычные мужчины старше 20 лет.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн обложки для электронной книги

    $10

    Нужно продумать и создать красивую цепляющую тематическую обложку для pdf книги. Как примеры http://info-kibersant.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81.jpg http://isif-life.ru/true/ Материал - профессиональное руководство по созданию локальных сетей, целевая аудитория - мужчины 25-50 лет

    WordPress
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Технический рерайт с источником

    $10

    Для сайта о локальных сетях и сетевом оборудовании нужно несколько десятков качественных уникальных инструкций по настройке роутеров и модемов.  Работа достаточно простая, но монотонная и однообразная. Главное требование к исполнителю - быть "в теме", ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннер

    $6

    Нужно нарисовать два ярких мотивирующих баннера (для конкурса на сайте и формы комментариев), которые вписались бы в общий дизайн сайта

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработать дизайн сайта

    $15

    Требуется доработать дизайн сайта. Тематика - околокомпьютерная. Кардинально ничего менять не требуется - только доработать имеющийся вариант (сделать более стильным, добавить "фишки" для улучшения поведенческих факторов).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработать дизайн главной страницы

    $8

    Имеется идея дизайна сайта, общая структура страницы. Необходимо доработать дизайн (подобрать шрифты, фон блоков, рамки и т.д.) Подробности выбранному исполнителю. Бюджет 500р.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Корректура рецептов

    Сам текст Для этого блюда нам понадобится: Панцири ракообразных моллюсков-10 грамм. Лук репчатый-30 грамм. Морковь-30 грамм. Сливки-10 грамм. Раковый "деми гляз"-5 грамм. Устричная паста- 2 грамма. Белое ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт рецептов

    Требуется первичное заполнение кулинарного сайта. Исходники предоставляю. Ваши предложения?

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Консультация по дизайну

    Добрый день. Необходима консультация по улучшению имеющегося оформления сайта: самостоятельно делать ничего не требуется и кардинально что-либо менять -тоже.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nastya1345
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать логотип для сайта
WordPress
Хорошая заказчица, моментальная оплата. Рекомендую!
Быстро и красиво. Через пару часов после одобрения исполнитель предоставил несколько вариантов логотипа, еще через час были внесены необходимые правки. Рекомендую
Ответный отзыв
vilotor
Виктор 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дизайн обложки для электронной книги
WordPress
Приятно работать с таким заказчиком. Интересные задания, быстрая оплата. Спасибо Вам.
Терпеливый вежливый исполнитель. Вместо одной обложки в конечном итоге предоставил три интересных оригинальных варианта. Практически все время на связи, готов к оперативным правкам и доработкам.
Ответный отзыв
nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Баннер
Все прошло хорошо, рекомендую к сотрудничеству!)
Грамотный исполнитель. Готов к оперативной доработке, "чувствует" заказчика, и быстро выполняет работу
Ответный отзыв
olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Доработать дизайн сайта
Рекомендую как ответственного заказчика. Четкая задача и правки, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Вежливый компетентный исполнитель: учитывает все пожелания заказчика, "чувствует" поставленную задачу, готов оперативно корректировать проект. Порадовала коммуникабельность Александра и оперативность выполнения заказа. Рекомендую как ответственного исполнителя
Ответный отзыв
teaches
40 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Консультация
Спасибо за сотрудничество!
После сотрудничества с исполнителем остались только приятные впечатления: Татьяна всегда на связи, готова к продуктивному диалогу и тонко чувствует все пожелания заказчика. Также порадовали сроки выполнения работы: заказ был готов всего через пару часов после утверждения исполнителя, также приятно, что уже после оплаты заказа дизайнер остается на связи и готов ответить на дополнительные вопросы. Поэтому рекомендую Татьяну как ответственного и опытного дизайнера.
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