Консультация по дизайну

Дано: эскиз главной страницы Надо: нарисовать другие второстепенные страницы (11 штук) в стилистике главной. Сетка страниц предоставляется. Пишите сроки и стоимость. UPD Отдельное преимущество тому, кто пользуется Sketch
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Необходима консультация по улучшению имеющегося оформления сайта: самостоятельно делать ничего не требуется и кардинально что-либо менять -тоже.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн одностраничника по услугам трансфера в аэропорты в формате PSD. Файл с прототипированием внешнего вида тут https://yadi.sk/i/j_puSUvokDMnM Пожелания по внешнему виду: 1. Сайт в светлых тонах (желтые цвета не нужны, мы не такси)) 2. Тематическая шапка Все макеты дизайна ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день нужно сделать дизайн для небольшого сайта.главная, страница 404, внутренняя страница,фавикон. логотип есть нужно немного доработать.тема медицина,экология севераДизайн сайтов40 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Задача очень простая. 1. Есть сайт, на котором висит заглушка: www.voessen.ru Есть макет второй странички, которая будет открываться после того, как человек введет в форму email и нажмет кнопку "отправить". Страничка во вложении. На этой второй страничке ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
пишите цену за сколько готовы сделать вот пример http://rubliss-feromon.ru/?utm_source=yandex_clk-adv_none&utm_medium=cpc_search&utm_campaign=14442629&utm_content=1229117039&utm_network=search&utm_placement=none&utm_term=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B8%20%D1%81%20%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8&utm_phrase=4237700053Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт8 лет назад