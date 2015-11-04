Сделать элементарную вторую страничку на сайт

пишите цену за сколько готовы сделать вот пример http://rubliss-feromon.ru/?utm_source=yandex_clk-adv_none&utm_medium=cpc_search&utm_campaign=14442629&utm_content=1229117039&utm_network=search&utm_placement=none&utm_term=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B8%20%D1%81%20%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8&utm_phrase=4237700053
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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!
Задача очень простая.
1. Есть сайт, на котором висит заглушка: www.voessen.ru
Есть макет второй странички, которая будет открываться после того, как человек введет в форму email и нажмет кнопку "отправить". Страничка во вложении.
На этой второй страничке при нажатии на стрелку "назад" должна открываться первая страничка.
2. Добавить на главную страничку под картинкой контакты - телефон и email.
3. Уменьшить шрифт в форме для ввода данных, чтобы поместилась фраза подлиннее на три слова.
4. Все залить на сайт, чтобы работало.
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