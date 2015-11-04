Сделать элементарную вторую страничку на сайт

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!

Задача очень простая.

1. Есть сайт, на котором висит заглушка: www.voessen.ru

Есть макет второй странички, которая будет открываться после того, как человек введет в форму email и нажмет кнопку "отправить". Страничка во вложении.

На этой второй страничке при нажатии на стрелку "назад" должна открываться первая страничка.

2. Добавить на главную страничку под картинкой контакты - телефон и email.

3. Уменьшить шрифт в форме для ввода данных, чтобы поместилась фраза подлиннее на три слова.

4. Все залить на сайт, чтобы работало.