Разработка дизайна сайта

Ищу ответственного дизайнера для совместной работы с сайтом.

Сайт для компании, производящей конструкции из стекла.

Важно:

1. Вы ранее работали с дизайном сайтов или есть понимание отличий от дизайна в других областях

2. Вы представляете смысл адаптивных сайтов, когда размер блоков может меняться

3. Вы рисуете под сетку (12,24 колоночную), т.к. это самое оптимальное для адаптивной верстки + я верстаю на базе сетки twitter bootstrap