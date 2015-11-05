Разработка дизайна сайта

Добрый день! Необходима доработка главной страницы сайта и страницы категории. Макет исходник в psd есть, от вас необходима только его небольшая доделка на основе ТЗ (посмотрите в приложенном файле страницы категории и главную). Дополнительная задача - создание баннеров ...
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Ищу ответственного дизайнера для совместной работы с сайтом.
Сайт для компании, производящей конструкции из стекла.
Важно:
1. Вы ранее работали с дизайном сайтов или есть понимание отличий от дизайна в других областях
2. Вы представляете смысл адаптивных сайтов, когда размер блоков может меняться
3. Вы рисуете под сетку (12,24 колоночную), т.к. это самое оптимальное для адаптивной верстки + я верстаю на базе сетки twitter bootstrap
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