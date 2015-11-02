Разработка дизайна сайта - "Посуточная аренда квартир"

Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок244 просмотра
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Цель: разработать дизайн сайта

Предметная область: сайт предназначен для просмотра объявлений о посуточной аренде квартир в городах России.

Подробная информация: предоставляется лично исполнителю.

Что имеется: 

- логотип;

- презентационная страница (landing);

- скетчи будущего сайта (balsamiq);

Ждем предложений.

8 лет назад
elay1990
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
borisign
Борис 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$150
5 дней
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