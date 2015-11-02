Разработка дизайна сайта - "Посуточная аренда квартир"

Необходим дизайн лендинга. ТЗ во вложении. Нужно завтра до обеда представить концепт страницы. Жду в ответе примеры аналогичных работ и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель: разработать дизайн сайта
Предметная область: сайт предназначен для просмотра объявлений о посуточной аренде квартир в городах России.
Подробная информация: предоставляется лично исполнителю.
Что имеется:
- логотип;
- презентационная страница (landing);
- скетчи будущего сайта (balsamiq);
Ждем предложений.
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