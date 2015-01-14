borisign

Борис borisign

 
30 летУкраина/Ивано-Франковск
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб-Дизайн: Индивидуальный подход к каждому проекту.

Здравствуйте!

С удовольствием сделаю качественный, красивый, современный дизайн для вашего проекта.

  • Индивидуальный подход к каждому проекту.
  • Соблюдение сроков.
  • Адекватная стоимость услуг.
Услуги

  • Дизайн сайтов
— Дизайн сайта-визитки

— Дизайн Landing page

— Дизайн корпоративного сайта

— Дизайн информационного сайта

— Дизайн интернет-магазина

  • Дизайн полиграфической продукции
—Визитные карты;

—Буклеты;

—Плакат;

—Флаер и тд.

  • Оформление групп в социальных сетях
—Разработка меню и аватаров для групп в социальной сети «Вконтакте»

—Оформление канала YouTube.

Контакты

Portfolio: www.lduebstudio.com

Emai: [email protected]

Skype: Demqwaide

Дизайн лендингаДизайн сайтаСайт-визитка
Портфолио
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Отзывы заказчиков
SKeeper86
Михаил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта по вузам Китая
Борис нарисовал отличный дизайн для нашего корпоративного сайта! Качество работы, оперативность, коммуникация, внесение изменений - все на высоте. Было приятно работать. Рекомендую.
Михаил отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество и интересный проект. Рекомендую!
Ответный отзыв
simodrey
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайн лендинга
Рекомендую как очень профессионального дизайнера, с чувством стиля. Соблюдает сроки, что весьма важно. Доволен сотрудничеством!
Все прошло хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв
bogonis
Тарас 
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
9 баллов
9 лет назад
Нужно улучшить дизайн сайта
Работой доволен, Борис знает свое дело
Спасибо за сотрудничество! Четко ставит задачи, своевременная оплата. Рекомендую как надежного заказчика!
Ответный отзыв
seregab_90
Серёга 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Продающий лендинг
Борис отлично справился с поставленной задачей. Всё понравилось. Рекомендую.
Сергей - отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, оплата без задержек.
Ответный отзыв
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
$50
10 баллов
9 лет назад
Дизайн вебстудии
Рекомендую как ответственного исполнителя! Выполнил все качественно и в срок! Настоящий профессионал своего дела!
Очень доволен сотрудничеством с Даниилом. Подробное ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
6 отзывов
от $50
от 5 дней
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