Веб-Дизайн: Индивидуальный подход к каждому проекту.
Здравствуйте!
С удовольствием сделаю качественный, красивый, современный дизайн для вашего проекта.
- Индивидуальный подход к каждому проекту.
- Соблюдение сроков.
- Адекватная стоимость услуг.
- Дизайн сайтов
— Дизайн Landing page
— Дизайн корпоративного сайта
— Дизайн информационного сайта
— Дизайн интернет-магазина
- Дизайн полиграфической продукции
—Буклеты;
—Плакат;
—Флаер и тд.
- Оформление групп в социальных сетях
—Оформление канала YouTube.
Контакты
Portfolio: www.lduebstudio.com
Emai: [email protected]
Skype: Demqwaide
Портфолио
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- Landing Page — Comivo.243 просмотра
- BTV AVTO251 просмотр
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
8 лет назад
Борис нарисовал отличный дизайн для нашего корпоративного сайта! Качество работы, оперативность, коммуникация, внесение изменений - все на высоте. Было приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Михаил отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество и интересный проект. Рекомендую!
$50
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую как очень профессионального дизайнера, с чувством стиля. Соблюдает сроки, что весьма важно. Доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
Все прошло хорошо, рекомендую.
$40
9 баллов
9 лет назад
Работой доволен, Борис знает свое дело
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Четко ставит задачи, своевременная оплата. Рекомендую как надежного заказчика!
$50
10 баллов
9 лет назад
Борис отлично справился с поставленной задачей. Всё понравилось. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сергей - отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, оплата без задержек.
$50
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую как ответственного исполнителя! Выполнил все качественно и в срок! Настоящий профессионал своего дела!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Даниилом. Подробное ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую!!!
Дизайн сайтов
6 отзывов
от $50
от 5 дней
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