Нужен дизайн визитки автомагазина автозапчастей. http://btvavto.pro/
- Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Продукция - автомобильное магнитное крепление UF-XДизайн сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт - fiatdoblo.com.ua нужно перенести на Wordpress - btvavto.com + донастройка вордпресаСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно улучшить дизайн сайта - www.btvavto.com.ua Сайт свежий, жду ваших предложений Оплата по договоренностиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно настроить телефонию в Битрикс241С-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Надо дизайн фото для шапки сайта и для группы в контакте + фото для банеров - тема продажа говорящего хомяка сайт - http://www.homya4ok.net.ua/Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен интернет магазин автозапчастей для иномарок с интегрированным каталогом TecDoc, с окном поиска по загруженным прайсам. Чтоб был поиск включая аналоги. Примеры - http://www.exist.ua/ http://www.avtodim.com/ http://www.repart.com.ua/ http://avz.com.ua/ Кто ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт12 лет назад
сИмеется сайт; www.fiatdoblo.com.ua Направление — продажа запчастей к автомобилю фиат добло. Из SEO не делалось практически ничего. Посещение в сутки около 100 посетителейПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт12 лет назад