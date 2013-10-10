bogonis

Тарас bogonis

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

borisign
Борис 
31 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
9 баллов
10 лет назад
Нужно улучшить дизайн сайта
Спасибо за сотрудничество! Четко ставит задачи, своевременная оплата. Рекомендую как надежного заказчика!
Работой доволен, Борис знает свое дело
Ответный отзыв
Yulia26
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
38 отзывов
$15
10 баллов
12 лет назад
Дизайн фото для сайта и для банеров
Надежный заказчик. Сразу утвердил. Приятно было сотрудничать, спасибо!
Все сделала хорошо и оперативно
Ответный отзыв