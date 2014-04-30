При выгрузке данных в файл csv: Столбец «предзаказ» идет № 6, а данные по нему выгружаются в столбец №7. Вот:http://yadi.sk/d/wVXw0Pj-MwxbR Данные также должны быть в столбце №7. Если в выгрузку попадают товары, отсутствующие на складе (или на ...
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Нужно настроить телефонию в Битрикс24
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