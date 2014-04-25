Цель создаваемой обработки – запускаться в интерфейсе 1С, заполнять номенклатурную табличную часть любого документа 1С УТ 11 (управляемые формы) данными, берущимися из файла формата XLS. В диалоге документа в интерфейсе 1С (Реализация, Поступление и т.д.), например, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать связь 1С с купюроприемником.
Есть программа которая определяет все операции по купюроприемнику и dll к ней..
Купюроприемник - http://jcm-service.ru/production/validator/taiko
Обмен данными идет по двоичному коду.
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