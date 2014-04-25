Написать конфигурацию 1С

1С-программированиеЗакрыт2 заявки175 просмотров
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Конфигурация для бакалаврской работы. Нужно организовать документооборот документации между подразделениями организации. На выходе должен получиться счет-фактура и акт купли продажи. Все вопросы и предложения пишите в личку. Цена договорная. СРОЧНО!

10 лет назад
nurblant89
Алексей 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
marcus_the
Александр 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$200
14 дней
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1С-программирование
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