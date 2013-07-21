1С программирование

Основной компетенцией моей деятельности является автоматизация учета в организациях различных сфер деятельности на базе программного продукта 1С:Предприятие 8.

Цель – предоставление полного спектра услуг по автоматизации управления и учета на предприятиях:

• Установка программного продукта 1С:Предприятие 8

• Настройка

• Внедрение

• Обслуживание

• Консультации

• Обучение пользователей

• Разработка индивидуальных конфигураций на базе платформы 1С

• Доработка существующего функционала

Залог успеха выполняемых мной проектов – это глубокое понимание Ваших бизнес-целей!

Дополнительные услуги:

При желании клиента возможно подключение модуля SMS-рассылок к любому программному продукту на базе платформы 1С: Предприятие.

Также возможно подключение к системе SMS-рассылок без взаимодействия с 1С.

Принципы:

• Быть честными по отношению к клиентам и партнёрам

• Работать профессионально

• Работать много