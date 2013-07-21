Основной компетенцией моей деятельности является автоматизация учета в организациях различных сфер деятельности на базе программного продукта 1С:Предприятие 8.
Цель – предоставление полного спектра услуг по автоматизации управления и учета на предприятиях:
• Установка программного продукта 1С:Предприятие 8
• Настройка
• Внедрение
• Обслуживание
• Консультации
• Обучение пользователей
• Разработка индивидуальных конфигураций на базе платформы 1С
• Доработка существующего функционала
Залог успеха выполняемых мной проектов – это глубокое понимание Ваших бизнес-целей!
Дополнительные услуги:
При желании клиента возможно подключение модуля SMS-рассылок к любому программному продукту на базе платформы 1С: Предприятие.
Также возможно подключение к системе SMS-рассылок без взаимодействия с 1С.
Принципы:
• Быть честными по отношению к клиентам и партнёрам
• Работать профессионально
• Работать много