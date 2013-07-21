stillfire

Андрей stillfire

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
1С программирование

Основной компетенцией моей деятельности является автоматизация учета в организациях различных сфер деятельности на базе программного продукта 1С:Предприятие 8.

Цель – предоставление полного спектра услуг по автоматизации управления и учета на предприятиях:

• Установка программного продукта 1С:Предприятие 8

• Настройка

• Внедрение

• Обслуживание

• Консультации

• Обучение пользователей

• Разработка индивидуальных конфигураций на базе платформы 1С

• Доработка существующего функционала

Залог успеха выполняемых мной проектов – это глубокое понимание Ваших бизнес-целей!

Дополнительные услуги:

При желании клиента возможно подключение модуля SMS-рассылок к любому программному продукту на базе платформы 1С: Предприятие.

Также возможно подключение к системе SMS-рассылок без взаимодействия с 1С.

Принципы:

• Быть честными по отношению к клиентам и партнёрам

• Работать профессионально

• Работать много

Отзывы заказчиков

tymkivmyroslav
Мирослав 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
1C + СМС
Спасибо за работу.
fleecer
Антон 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Настройка обмена из УТ 10.3 в Бухгалтерию 2.0
Отличный исполнитель, разобрался в сложной ситуации, все сделал в срок и качественно, рекомендую
Отличный заказчик. Работали по частичной предоплате. На все вопросы получал быстрые ответы. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
Xeolit
Артём 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$21
10 баллов
12 лет назад
Дисплей и сканер покупателя с 1С
Исполнитель все выполнил грамотно. Особенности настройки программного обеспечения объяснил в понятной форме. Все прекрасно работает. Рекомендую!
Четко поставленная задача, вопрос решили довольно быстро, оплата произведена незамедлительно. Рекомендую заказчика к работе.
Ответный отзыв
fox5710
Сергей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Обновлении формы счет фактуры в 1с
Все четко сделано в кротчайшие сроки. мои рекомендации!
Всё отлично. Фронт работ обсудили, стоимоть тоже, пришли к компромиссу без проблем. Оплата получена. Рекомендую заказчика к работе
Ответный отзыв
Krapan
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Обновить конфигурацию УТ 10.2.4.4 до 11 версии
Отличный исполнитель, сделал крайне быстро, рекомендую как хорошего специалиста по настройке 1С
Хороший заказчик, отработали без нареканий, оплата была произведена по факту выполнения после проверку. Всё четко. Самое главное, во время работы всегда был на связи, на любой вопрос по заданию можно получить быстрый ответ. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
1С-программирование
5 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга