Настройка обмена из УТ 10.3 в Бухгалтерию 2.0

Нужно сделать интеграцию 1с 8.2 с asterisk. Поставить GRM систему. При поступившем звонке открывать карточку контрагента, звонить с панели телефонии 1с. Определять номер звонещего. 1С должна уметь переадресовать звонок. Прослушать записи разговоров с панели 1с. ...
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Настроить правильный обмен с автоматической проводкой документов
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