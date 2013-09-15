Установить 1С v8 на виртуальную машину

1С-программированиеЗакрыт2 заявки179 просмотров
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Нужно установить 1С v8 на виртуальную машину - склад наверное. Цель - настроить синхронизацию между 1С и сайтом. Жду ваших предложений.

10 лет назад
svarog_web
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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