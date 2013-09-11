Доработка РМК 1С-Розница

Доработать обработку РМК в конфигурации 1С:Розница. Базу выдам. Необходимо модифицировать добавление товара в список. Добавление должно происходить так: пользователь набирает трехзначный код товара (поле артикул) и нажимает enter - программа автоматически после этих действий добавляет строку (без вызова формы поиска товара) пользователь должен видеть какой код он вводит