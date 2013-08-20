Синхронизация сайта на simpla с 1С

$155
1С-программированиеЗакрыт2 заявки260 просмотров
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Требуется 1С программист для синхронизации сайта (движок Simpla) с программой 1С: Предприятие 8:Управление торговлей в редакции 10.3. Необходимо создать путь обмена данными между базами сайта и 1С в режиме реального времени по части наличия/отсутствия товара и по части поступления заказов. То есть если заказ поступает на сайт, то заказанный товар должен соответствующим образом помечаться в 1С. Работу необходимо выполнить в ближайшее время.

10 лет назад
Irina_Soloviova
Ирина 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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