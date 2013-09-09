Импорт номенклатуры из 1С 8.2 в Prestashop

Валера - метеор. Сам выходит на связь, дёргать (почти) не надо. На два дня со сроком сдачи пролетел, но ощущение от работы оставил приятное. В PrestaShop движке ориентируется. Обьяснять ничего не надо, как для блондинки. Молодец.