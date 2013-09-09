Импорт номенклатуры из 1С 8.2 в Prestashop

Необходимо связать сайт на 1С Битрикс – интернет магазин и систему "Мой склад". Пишите цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Организация импорта товаров из 1С 8.2 Комплексная в интернет-магазин на движке PrestaShop 1.5.4.1.
Внешняя обработка.
Выгрузка остатков, цен, категорий, изображений согласно дереву папок номенклатуры в 1С.
По факту речь идёт о генерации .csv файла, который понимает PrestaShop.
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