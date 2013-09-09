Импорт номенклатуры из 1С 8.2 в Prestashop

1С-программированиеЗавершен2 заявки278 просмотров
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Организация импорта товаров из 1С 8.2 Комплексная в интернет-магазин на движке PrestaShop 1.5.4.1.

Внешняя обработка.

Выгрузка остатков, цен, категорий, изображений согласно дереву папок номенклатуры в 1С.

По факту речь идёт о генерации .csv файла, который понимает PrestaShop.

Prestashop
10 лет назад
bursten
Никита 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
dzenru
Иванов 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
10 лет назад
$11
1 день
Василий - FIRE MAN. На лету решает все проблемы, не успеваешь голову повернуть. Отличный программер. Сделал всё на отлично, доработал под мою конфигурацию внешнюю обработку. Пошёл деньги ему платить. С удовольствием...
Хороший заказчик - протестирова -оплатил
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
10 лет назад
$150
5 дней
Валера - метеор. Сам выходит на связь, дёргать (почти) не надо. На два дня со сроком сдачи пролетел, но ощущение от работы оставил приятное. В PrestaShop движке ориентируется. Обьяснять ничего не надо, как для блондинки. Молодец.
Никита, очень позитивный заказчик! Четкая задача - оплата моментальная после проверки. Просто замечательный заказчик!!! Всем рекомендую!!!
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