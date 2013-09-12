1. Установить тему http://livedemo00.template-help.com/wordpress_45884/ на нулёвый сайт. Тема куплена, лежит на сервере. 2. Установить DISQUS комментарии на сайт. Оплата ТОЛЬКО через Я.деньги, Парни, извиняйте.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
После установки DISQUS на ВордПресс сайт - старые комментарии импортировать не представляется возможным. Система импорта выдаёт ошибку. Возможно, связано с тем, что комментарии размещались после авторизации через Loginza. Бюджет от 20 usd до 50 в зависимости от сложности ...Завершен10 лет назад
Помимо проблемы в заголовке, не работает форма обратной связи http://www.chernil.net/?page_id=284: смотри аттачмент. А также поправить перевод некоторых слов в шаблоне: смотри аттачмент. Оплата: Я.деньгиЗавершен10 лет назад
www.bursten.ru 1. Подключить модуль быстрой регистрации (Имя + телефон или Имя + e-mail на усмотрение пользователя) Пофиксить подключённый, но неработающий модуль Loginza. 2. Подключить модуль автоматического расчёта стоимости доставки через «Почту России“. Добавить пункты Наложенный платёж 3. Подключить ...Завершен10 лет назад
www.bursten.ru 1. Систему тарифов на доставку надо привести в соответствии с этим: http://bursten.ru/content/1-oferta документом. Либо подключить модуль автоматического расчёта стоимости доставки "Почту России". 2. Убрать из поля оформления заказов - расчёт налогов. 3. Ввести формы оплаты: - ...Завершен10 лет назад
1. Обновить версию PHP BB (текущая в приложенном файле). 2. Установить этот плагин: http://www.tapatalk.com/activate_tapatalk.php?plugin=phpbb Оплата - только Яндекс.Деньги. В крайнем случае - QIWI.Завершен10 лет назад
www.bursten.ru 1. НЕ работает поиск. Задание: Оживить. 2. Строка меню сползла под слайдер на главной - и в PC и в Mobile версии. Задание: Вернуть в область НАД слайдером. ПринтСкрины прилагаю. Сделать надо за день.Завершен10 лет назад
1. Для формата "Галерея" в предустановленном шаблоне - нужно отключить показ правого столбца с виджетами на странице просмотра. Скрины в приложении. Ссылка на страницу-пример: http://www.chernil.net/?p=1912 2. Убрать надпись "Comments are closed" - на страницах с отключенными комментариями. Оплата - ...Завершен10 лет назад
Организация импорта товаров из 1С 8.2 Комплексная в интернет-магазин на движке PrestaShop 1.5.4.1. Внешняя обработка. Выгрузка остатков, цен, категорий, изображений согласно дереву папок номенклатуры в 1С. По факту речь идёт о генерации .csv файла, который понимает PrestaShop.1С-программирование2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $50
Одна страница. Условия гарантии. Файл во вложении.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Создание/исправление действующего интернет-магазина http://shop.chernil.net - с точки зрения поисковой региональной оптимизации с приличным количеством филиалов. Поиск оптимальной платформы, которая удобна для дальнейшего гибкого развития ресурса. Консультации. Сегодняшние входные данные: Сайты филиалов - это поддомены chernil.net: center.chernil.net vologda.chernil.net omsk.chernil.net Привязка ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Внедрить авторизацию через сервис Loginza.Завершен11 лет назад
- $50
Апгрейд сайта вБухте.рф: - Добавление возможности авторизации пользователей через сервис Loginza.ru - Добавление мобильной версии сайта, которая автоматически высвечивается на мобильниках (но с возможностью возврата на Полную версию и с внедрением логотипа в мобильной ...Завершен11 лет назад
- $100
Деактивация главных пунктов меню (нажатие работает на раскрытие списка, а не на вывод страниц с данным атрибутом) в основном меню сайта Удаления слоя ФОТОГРАФИИ на всю страницу на шаблоне страницы. Удаление рекламы ВордПресс внизу сайта: http://clip2net.com/s/2oFSc Перемещение счётчика ...Завершен11 лет назад