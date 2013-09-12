bursten

Никита bursten

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Не кидаю. Кодеров уважаю.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
fayton
Руслан 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-1)
$35
5 баллов
9 лет назад
Причесать формирование заказа.
Не состоялось.
Справился. Соображает! :)
Ответный отзыв
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Установка плагина TapAtalk на форум PHP BB
Доволен сотрудничеством. Понятное ТЗ, моментальная оплата.
Павел всё сделал в срок. Глупыми вопросами не надоедал. Сам разобрался со всем на лету. Денег неоправданно много не требовал. Толковый, быстрый, чёткий.
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proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$40
10 баллов
10 лет назад
Установка темы на нулёвый сайт WordPress + DISQUS
Спасибо Никите за очередной интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать его только с положительной стороны: четкое ТЗ, постоянная связь, моментальная оплата, приятное общение! Буду рад продолжению сотрудничества по другим проектам. Мои наилучшие рекомендации!
Саша оказался Богом по исправлению ошибок в WordPress. Всякие там: function () on line 14, 169, 256 Даже с покусанной акулой ногой - самоотверженно делает поставленные перед ним задачи. Герой!
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proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$40
10 баллов
10 лет назад
Import old comments after DISQUS install to WPсайт
Только самые положительные эмоции от сотрудничества! С Никитой замечательно работается, он очень надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо, продолжаем сотрудничество!
Саша сделал чуть позже намеченного, но у него уважительная причина - акула откусила ногу, два дня пришивали. Контакт через WebLancer затруднителен, проще сразу через ICQ. Не борзел, не бил ногами, работу сделал, могу рекомендовать другим.
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itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$25
10 баллов
10 лет назад
WordPress - не отсылает уведомления о комментариях
Проблемы с хостингом и немного не точное ТЗ ввели меня в заблуждение) Но от работы с Никитой только одни положительные эмоции. В процессе работы всегда был на связи, оплата без задержек! Рекомендую к сотрудничеству!
Эльдар сделал больше, чем просили. Хотел соскочить в середине процесса, взяв денежку только за лёгкие задания, но потом взял себя в руки, напрягся и ... трудную часть задания довёл до логического конца. Молоток, не подвёл. Денег запросил больше, но это тот редкий случай, когда ЗАПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ - было ПРИЯТНО :)
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