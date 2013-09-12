После установки DISQUS на ВордПресс сайт - старые комментарии импортировать не представляется возможным. Система импорта выдаёт ошибку. Возможно, связано с тем, что комментарии размещались после авторизации через Loginza. Бюджет от 20 usd до 50 в зависимости от сложности ...