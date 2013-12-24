Причесать формирование заказа.

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка192 просмотра
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www.bursten.ru

1. Систему тарифов на доставку надо привести в соответствии с этим: http://bursten.ru/content/1-oferta документом.

Либо подключить модуль автоматического расчёта стоимости доставки "Почту России".

2. Убрать из поля оформления заказов - расчёт налогов.

3. Ввести формы оплаты:

- Оплата банковским переводом

- Оплата яндекс-деньгами

- Оплата наложенным платежом

- Оплата при получении

4. Фразу "© 2013 Работает на PrestaShop™" внизу магазина - заменить на "© 2013 CHERNIL.NET"

5. Организовать авторизацию через Loginza.

10 лет назад
bursten
Никита 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
fayton
Руслан 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-1)
10 лет назад
$35
3 дня
Справился. Соображает! :)
Не состоялось.
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