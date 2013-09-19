Магазин на смарти, прикрутить оплату QIWI

Исходные данные: • Есть сайт на CMS Magenta, полноценно функционирующий интернет-магазин, имеются структура, навигация и наполнение. Исходные данные в виде архива + дамп базы данных. Нужно сделать: • Идентичную копию на CMS Joomla 2.5 и Virtuemart 2+ включая оформление главной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин, на данном этапе формируется заказ в корзине, выбирается платежная система (киви) - далее, нужна отправка, проверка оплаты сообщение об успешной оплате и деталях заказа на почту.
Подробности по запросу.
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