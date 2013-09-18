Мобильная версия сайта

Исходные данные: • Есть сайт на CMS Magenta, полноценно функционирующий интернет-магазин, имеются структура, навигация и наполнение. Исходные данные в виде архива + дамп базы данных. Нужно сделать: • Идентичную копию на CMS Joomla 2.5 и Virtuemart 2+ включая оформление главной ...
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Требуется сделать мобильную версию сайта vse-apple.ru
Сайт на Друпале.
Необходимо реализовать работу всех ключевых аспекотов магазина:
Выбор категорий, просмотр отдельного товара, работающая корзина с возможностью приобрести товар через сайт и т.д.
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