Требуется произвести редизайн сайта http://www.vidspecproekt.ru/. Нужно сделать расстановку на сайте, чтобы пользователи могли проще пользоваться сайтом. Сделать его более лаконичным и гармоничным. Шапка сайта должна быть более интресной. Графы с адресом и телефонным номером будут вставляться ...