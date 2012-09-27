Takif

Степан Takif

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Мобильная версия сайта

    Требуется сделать мобильную версию сайта vse-apple.ru Сайт на Друпале. Необходимо реализовать работу всех ключевых аспекотов магазина: Выбор категорий, просмотр отдельного товара, работающая корзина с возможностью приобрести товар через сайт и т.д.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта

    $65

    Требуется произвести редизайн сайта http://www.vidspecproekt.ru/. Нужно сделать расстановку на сайте, чтобы пользователи могли проще пользоваться сайтом. Сделать его более лаконичным и гармоничным. Шапка сайта должна быть более интресной. Графы с адресом и телефонным номером будут вставляться ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовка 10 пиктограмм

    $20

    Нужно отрисовать 10 пиктограмм для сайта. Цвет пиктограмм должнем быть монохромным. В скором будущем цветовая гамма сайта будет меняться на серую. Исходники необходимы в векторном формате. Нужные пиктограммы на сайте http://viptailor.ru/ Ателье Viptailor; Сорочки; Костюмы; Аксессуары и т.д

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип сайта

    $15

    Нужно разработать логотип сайта. www.fast13.ru Эмблема должна содержать название сайта (fast13) и слоган " У нас есть всё" Бюджет 500р.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать дизайн сайта знакомств.

    $200

    Имеется техническое задание для разработки сайта знакомств. Необходимо, используя его, разработать первичный дизайн сайта. Дизайн необходимо выполнить до 29 сентября. Бюджет $200 по курсу ЦБ от 25 сентября.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Разработать дизайн сайта знакомств.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Понравилось как Антон улавливает комментарии и в соответствии с необходимым вносит правки. Заказали у него следующий проект.
Ответный отзыв
allme
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$65
10 баллов
11 лет назад
Редизайн сайта
Отличный заказчик. С такими можно и нужно сотрудничать. Платит вовремя и в полном объеме.
Сергей выполнил работу качественно и точно в срок. Все комментарии были учтены.
Ответный отзыв
Acorosann
Анна 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Отрисовка 10 пиктограмм
Хороший заказчик. Четкие задачи, своевременная оплата. Рекомендую:)
Заказ был выполнен качественно и в срок. Все комментарии были учтены. Будем сотрудничать и впредь.
Ответный отзыв