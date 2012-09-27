Требуется сделать мобильную версию сайта vse-apple.ru Сайт на Друпале. Необходимо реализовать работу всех ключевых аспекотов магазина: Выбор категорий, просмотр отдельного товара, работающая корзина с возможностью приобрести товар через сайт и т.д.
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $65
Требуется произвести редизайн сайта http://www.vidspecproekt.ru/. Нужно сделать расстановку на сайте, чтобы пользователи могли проще пользоваться сайтом. Сделать его более лаконичным и гармоничным. Шапка сайта должна быть более интресной. Графы с адресом и телефонным номером будут вставляться ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Нужно отрисовать 10 пиктограмм для сайта. Цвет пиктограмм должнем быть монохромным. В скором будущем цветовая гамма сайта будет меняться на серую. Исходники необходимы в векторном формате. Нужные пиктограммы на сайте http://viptailor.ru/ Ателье Viptailor; Сорочки; Костюмы; Аксессуары и т.дПрочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Нужно разработать логотип сайта. www.fast13.ru Эмблема должна содержать название сайта (fast13) и слоган " У нас есть всё" Бюджет 500р.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $200
Имеется техническое задание для разработки сайта знакомств. Необходимо, используя его, разработать первичный дизайн сайта. Дизайн необходимо выполнить до 29 сентября. Бюджет $200 по курсу ЦБ от 25 сентября.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад