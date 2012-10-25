Разработать дизайн сайта знакомств.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки226 просмотров

Имеется техническое задание для разработки сайта знакомств. Необходимо, используя его, разработать первичный дизайн сайта.

Дизайн необходимо выполнить до 29 сентября.

Бюджет $200 по курсу ЦБ от 25 сентября.

13 лет назад
Takif
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$150
3 дня
Понравилось как Антон улавливает комментарии и в соответствии с необходимым вносит правки. Заказали у него следующий проект.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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