Необходимо поменять часть фирменного стиля вех страниц сайта, только цветовую гамму. Нужна подборка ярко-выраженных женских цветов, так как сайт ориентирован на женщин. Сайт написан на Python.
Разработать дизайн сайта знакомств.
Имеется техническое задание для разработки сайта знакомств. Необходимо, используя его, разработать первичный дизайн сайта.
Дизайн необходимо выполнить до 29 сентября.
Бюджет $200 по курсу ЦБ от 25 сентября.
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