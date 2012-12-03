Дизайн сайта Joomla + VirtueMart

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок209 просмотров

Нарисовать простенький дизайн для связки Joomla+VirtueMart и натянуть его.

Joomla
13 лет назад
Danator
Данила 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад
$400
14 дней
Работы выполнены в полном объёме точно по графику. Притензий к исполнителю нет, только положительные эмоции! Быстро, качественно, недорого -> лучше не бывает
Отличный работодатель. Четко ставит задачи, на все вопросы адекватно отвечает. Оплата в срок. Буду рад и дальше с ним сотрудничать.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад

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