Разработка нового дизайна сайта ChinaHub

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок262 просмотра

Доброго времени!

Необходимо проработать дизайн сайта(главная страница) и форума chinahub.ru. Опираясь на существующий логотип на сайте.

Дизайн сайта должен быть максимально удобным и понятным. Ориентироваться нужно на сайт www.taobao.com, цвета сайта, не должны принять изменения глобального характера.

Сайт занимается поиском, оформлением и поставками товара из Китая, Главная характеристика сайта, это помочь потенциальному клиенту, найти товар который он ищет. Для этого дизайн должен максимально направить клиента и упростить его работу в нем.

Требования: Так как основная идея дизайна сайта, это цвета флага КНР(Китай). На белом фоне, использовать цвета в данный момент используемые на старом дизайне и логотипе(на сайте), так же хочу подчеркнуть «Золотой цвет», добавить краски на новый дизайн, а также закругленные элементы должны преобразится в угольные.

Получившийся дизайн должен быть совместим с движками Joomla и PHPbb(форум), также победитель должен будет посодействовать программисту в установке этого дизайна.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве! Спасибо и удачи Вам!

Работа над Дизайном:

Главная страница сайта: http://chinahub.ru/

Главная страница форума http://chinahub.ru/forum/

Список категории форума http://chinahub.ru/forum/index.php?f=13&sid=5764319dab11eeaaeb63c75e2d1ce85b&rb_v=viewforum

Самого форума http://chinahub.ru/forum/index.php?f=13&t=3&rb_v=viewtopic

Joomla
13 лет назад
chinahub
Улугбек 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dashart
Дарья 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$500
10 дней
Даша, отличный дизайнер! У человека должен быть талант, когда он может воплотить все желания и мысли другого человека в работу высшего качества! Даша имеет такой талант! Она достойна всех 10баллов! Спасибо Вам!
Спасибо большое за интересный проект - получила удовольствие и отличный опыт! Четкое задание, важные замечания, трепетное отношение к своему делу - с таким заказчиком всегда приятно работать!

Заявки фрилансеров

dashart
Дарья 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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