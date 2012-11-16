Необходимо создание дизайна для магазина по продаже крымских сувениров (мыло, чаи). Необходим красивый, контрастный дизайн крымской тематики. Подробности в приложении. Условия работы дизайнера: - Наличие портфолио. - Начало работы ...
Разработка нового дизайна сайта ChinaHub
Доброго времени!
Необходимо проработать дизайн сайта(главная страница) и форума chinahub.ru. Опираясь на существующий логотип на сайте.
Дизайн сайта должен быть максимально удобным и понятным. Ориентироваться нужно на сайт www.taobao.com, цвета сайта, не должны принять изменения глобального характера.
Сайт занимается поиском, оформлением и поставками товара из Китая, Главная характеристика сайта, это помочь потенциальному клиенту, найти товар который он ищет. Для этого дизайн должен максимально направить клиента и упростить его работу в нем.
Требования: Так как основная идея дизайна сайта, это цвета флага КНР(Китай). На белом фоне, использовать цвета в данный момент используемые на старом дизайне и логотипе(на сайте), так же хочу подчеркнуть «Золотой цвет», добавить краски на новый дизайн, а также закругленные элементы должны преобразится в угольные.
Получившийся дизайн должен быть совместим с движками Joomla и PHPbb(форум), также победитель должен будет посодействовать программисту в установке этого дизайна.
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве! Спасибо и удачи Вам!
Работа над Дизайном:
Главная страница сайта: http://chinahub.ru/
Главная страница форума http://chinahub.ru/forum/
Список категории форума http://chinahub.ru/forum/index.php?f=13&sid=5764319dab11eeaaeb63c75e2d1ce85b&rb_v=viewforum
Самого форума http://chinahub.ru/forum/index.php?f=13&t=3&rb_v=viewtopic
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