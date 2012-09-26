Срочно нужен дизайн для 2-х сайтов.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок238 просмотров

Здравствуйте!

Нужен опытный дизайнер для создания макетов главных страниц для 2-х разных сайтов.

Все подробности потенциальным исполнителям. Обязательное требование - порядочность и понимание к клиенту.

Выбираем по цене и портфолио.

Ждем заявок.

13 лет назад
lady-black
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад
$200
4 дня
Очень довольны! Профессионализм на высшем уровне! Очень красиво, быстро + очень приятна в общении! Всем рекомендую как исполнителя!
Юлия очень вежливая и добросовестная. Чётко и понятно ставит задачу, помогает в проекте, на связи всегда. Сотрудничеством более, чем довольна. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн-шаблон для сайта на Joomla 2.5

    $400

    Нужно разработать дизайн и сделать шаблон для сайта города-курорта на движке Joomla 2.5. Шаблон простой, не нужно никаких flash-роликов, java-меню, слайдеров и прочего активного содержимого, только статическая графика. Структура шаблона тоже не сложная, шаблон фиксированной ...

    JavaJoomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редизайн ajs.ru

    Оставить табличную структуру (шапка и верхнее меню, левое меню, текст по центру, нижнее меню) цвета: синие оттенки, белый, серебряный. Современный, абстракционный. Нравится ecodivo.ru и aeperson.ru, нужно похожее по стилю, но компьютерной тематики и меньшего размера ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Установка Wordpress шаблона. Настройка PrestaShop.

    $100

    Добрый день специалистам и любителям. Два сайта с общей тематикой. Первый Блог - Форум, второй Каталог. Сайт №1. 1. Интеграция нового шаблона paragrams.wpshower.com 2. Установка phpBB3. 3. Настройка ...

    PrestaShopWordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн WP + наполнение блога картинками + баннер

    $250

    Нужно на уже установленную тему WP нарисовать дизайн на основе предоставленных исходников. Сверстать его и натянуть. Так же нужно разработать банер и нарезать несколько картинок для размещения их в статьях. Дизайн нужен не сложный,восновном повырезать ...

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать шапку сайта

    $150

    Нужно сделать шапку для сайта, в формате PSD размером 1425х555 В прикрепленном файле макет того что должно быть . С правой стороны рисунок лица Роберта Киосаки (должно быть похоже), ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изменение дизайна сайта

    Изменение дизайна сайта: ( www.garhi.ru), что требуется: 1) щелчок по логотипу должен приводить к возврату на главную страницу, но не на заставку. 2) изменение главного меню навигации по основным разделам – использование выпадающих списков, ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад