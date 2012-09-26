Нужно разработать дизайн и сделать шаблон для сайта города-курорта на движке Joomla 2.5. Шаблон простой, не нужно никаких flash-роликов, java-меню, слайдеров и прочего активного содержимого, только статическая графика. Структура шаблона тоже не сложная, шаблон фиксированной ...
Срочно нужен дизайн для 2-х сайтов.
Здравствуйте!
Нужен опытный дизайнер для создания макетов главных страниц для 2-х разных сайтов.
Все подробности потенциальным исполнителям. Обязательное требование - порядочность и понимание к клиенту.
Выбираем по цене и портфолио.
Ждем заявок.
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