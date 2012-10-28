Нужен хороший дизайнер, знающий толк в разработке интернет магазинов. Работа удаленная, но должна быть возможность встреч для корректировки работы и обсуждения этапов работы. Обязательно КИЕВ и хорошее портфолио.
Нужен редизайн сайта
Нужен редизайн сайта + посадка на рабочую CMS Drupal, либо на любую новую CMS
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