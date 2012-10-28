Нужен редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок219 просмотров

Нужен редизайн сайта + посадка на рабочую CMS Drupal, либо на любую новую CMS

Drupal
13 лет назад
behr80
46 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$250
7 дней
mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Очень доволен работой Ильи. Все сделал так требовалось, быстро и качественно. Всем рекомендую!
Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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