Несложный дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок198 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать несложный дизайн сайта, ТЗ есть.

Срок: за сегодня (т.к. завтра уже надо сдать проект).

Писать в аську 543 590

13 лет назад
Warsong
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Valhalla
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$60
1 день

Заявки фрилансеров

Valhalla
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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