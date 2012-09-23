Редизайн o-shop.com.ua

1. Выпадающее меню - большие размеры, большое расстояние между строк. Подобрать более удачный шрифт и отступы. Организация меню в несколько уровней, в один или два столбца.

2. При выборе раздела "Главная > Каталог Товаров" вверху слишком мелкий и плохой шрифт. Детальней оформить меню.

3. Логотип - перерисовать + новый слоган

4. Перед нижним меню много пустого места

5. Переделать вид строки с товаром при выборе категории в каталоге

6. Кнопка главная внизу сайта выпадает из контекста сайта.

7. Переделать верхнее меню

8. Новый дизайн "ТОП ТОВАРЫ"