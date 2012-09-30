officeshop2012

Александр Кляшев officeshop2012

 
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Требуется создать интернет – магазин oemmotoparts.eu

    Требуется создать интернет – магазин oemmotoparts.eu на Opencart2  тема: продажи оригинальных запчастей для мотоциклов   Пример интернет магазина - [url=https://www.motorcyclespareparts.eu]https://www.motorcyclespareparts.eu [/url] [url=http://www.bikebandit.com/oem-parts]http://www.bikebandit.com/oem-parts [/url] [url=http://www.motorcycle-superstore.com]http://www.motorcycle-superstore.com[/url]   Должна присутствовать выгрузка товаров на Ebay Система оплаты PayPal Мультиязычность Мультивалютность Адаптивный дизайн SEO модуль Фильтр  Подробно в ТЗ

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн o-shop.com.ua

    1. Выпадающее меню - большие размеры, большое расстояние между строк. Подобрать более удачный шрифт и отступы. Организация меню в несколько уровней, в один или два столбца. 2. При выборе раздела "Главная &gt; Каталог Товаров" вверху ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад