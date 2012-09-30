officeshop2012

Требуется создать интернет – магазин oemmotoparts.eu на Opencart2 тема: продажи оригинальных запчастей для мотоциклов Пример интернет магазина - [url=https://www.motorcyclespareparts.eu]https://www.motorcyclespareparts.eu [/url] [url=http://www.bikebandit.com/oem-parts]http://www.bikebandit.com/oem-parts [/url] [url=http://www.motorcycle-superstore.com]http://www.motorcycle-superstore.com[/url] Должна присутствовать выгрузка товаров на Ebay Система оплаты PayPal Мультиязычность Мультивалютность Адаптивный дизайн SEO модуль Фильтр Подробно в ТЗ
Александр Кляшев officeshop2012officeshop2012
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Выпадающее меню - большие размеры, большое расстояние между строк. Подобрать более удачный шрифт и отступы. Организация меню в несколько уровней, в один или два столбца. 2. При выборе раздела "Главная > Каталог Товаров" вверху ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад