Нужно натянуть верстку на опенкарт 2. Спрограммировать так, чтобы при обновлении ничего не слетало. Обязательные требования: MVC PHP - опыт от года Наличие отзывов, реально выполненных проектов опенкарт в плюс. Составить план, отчет каждый день. Отвечайте, скину ТЗ и верстку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать интернет – магазин oemmotoparts.eu на Opencart2
тема: продажи оригинальных запчастей для мотоциклов
Пример интернет магазина - https://www.motorcyclespareparts.eu
http://www.bikebandit.com/oem-parts
http://www.motorcycle-superstore.com
Должна присутствовать выгрузка товаров на Ebay
Система оплаты PayPal
Мультиязычность
Мультивалютность
Адаптивный дизайн
SEO модуль
Фильтр
Подробно в ТЗ
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