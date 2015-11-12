Разработать и внедрить корзину на сайт

Доброго времени суток.

Есть интернет магазин (около 16 страниц).

На каждой есть корзина и на страницах с товаром есть товары.

Нужно разработать корзину и внедрить ее на сайт. Кнопки "добавить в корзину" есть.

Страничка "корзина" тоже есть. После отправки содержимого корзины на почут запускается таймер (таймер есть).

Нужно реализовать корзину, внедрить ее.

Специалист, который реализует эту задачу, сможет работать с этим сайтом дальше(добавлять товары на сайт и чинить корзину)