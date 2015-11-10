Исправить ошибку магазин на opencart 1.5.6.4

Необходимо: 1. Настроить связку CMS TecDoc 1С . 2. Импорт прайсов поставщиков осуществляется через PHP модуль. 3. На сайте должно быть два каталога, "оригинальные", и не "оригинальные" запчасти. Ваши предложения... Спасибо за внимание!