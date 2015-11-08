Создание интернет магазина

Интернет-магазиныЗакрыт19 заявок159 просмотров
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Нужно создать интернет магазин ювелирных украшений по нашему ТЗ (структуре). Желательно на OpenCart. Неограниченное кол-во страниц, чтобы мы сами могли добавлять товар, изменять названия категорий или их кол-во. Автоматическая выгрузка из Excel. Адаптивный дизайн. Проект очень бюджетный. Сроки не сжатые. Желательно консультация по поводу того что и как можно изменить.

8 лет назад
Lelik8484
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад