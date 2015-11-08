Настроить тему на OpenCart

Добрый день.

Я купил тему - http://themeforest.net/item/mega-shop-responsive-opencart-theme/6507132 и мне нужно полностью настроить на моем сервере. Стоит Opercart 2.1 его так же нужно русифицировать.

Оплату буду производить через WM.

От Вас цена и сроки. ( я работаю без предоплат, только за результат)

Спасибо.