Добрый день. Нужно для сайта [url=http://autobambino.ru/]autobambino.ru/[/url] настроить ситстему оплаты за выбранный товар. Что на текущий момент: - просто прием заказов без привязке к оплате. Что хочу в качестве результата: - возможность клиентов оплачивать за товар: – Яндекс.деньги – Webmoney – Безналичная оплата ...
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Подготовил небольшое задание - [url=https://cloud.mail.ru/public/5DYa/nXAhVcT31]https://cloud.mail.ru/public/5DYa/nXAhVcT31[/url] От вас интересует стоимость и реальные сроки, прошу сразу все писать, дальнейший диалог обязательно будет, но после принятия решения в полmpe вас.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Прошу озвучить за сколько по времени и по деньгам можно реализовать следующую тему: " с сайта [url=http://www.avtodeti.ru/]www.avtodeti.ru/[/url] на ежедневной основе берутся данные по стоимости конкретных моделей и выводятся данные в другой интернет магазин написанный на opencart. Основные ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Я купил тему - [url=http://themeforest.net/item/mega-shop-responsive-opencart-theme/6507132]http://themeforest.net/item/mega-shop-responsive-opencart-theme/6507132[/url] и мне нужно полностью настроить на моем сервере. Стоит Opercart 2.1 его так же нужно русифицировать. Оплату буду производить через WM. От Вас цена и сроки. ( я работаю без предоплат, только за ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. У меня есть интернет магазин на ocStore, некоторые товары и цены у меня берутся из другого немецкого магазина. Мне нужно, чтобы на автоматической основе бралась цена с сайта №1 на товар №1 и автоматически ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Я купил тему - http://themeforest.net/item/mega-shop-responsive-opencart-theme/6507132 и мне нужно полностью настроить на моем сервере. Оплату буду производить через WM. От Вас цена и сроки. Спасибо.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. С периодичностью раз в 2 недели у меня на сайте - moy-znak-zodiaka.ru обнаруживается вредоносный код, хотя я на сайт даже статьи не добавляю. Нужно убрать не только последствия, но и причину. Оплата будет через WM. ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Получил уведомление от Yandex, что мой сайт содержит вредоносный код - http://moy-znak-zodiaka.ru/ Задача: - убрать вредоносный код! Оплата: WM От Вас предложения по цене и срокам!Завершен10 лет назад
Добрый день. Ищу исполнителя(ей) для написание поздравлений, коротких четверостиший для сайта – felicito.ru. Всего нужно около 900 поздравлений. Вы пишите поздравления, добавляете на сайт, после этого поздравление автоматически проверяется на уникальность и размещается на сайт. ...Стихи, Песни и Проза22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть сайт посвященный поздравлениям - http://felicito.ru . Нужно добавить не уникальный контент в кол-ве 6 поздравлений в каждый подраздел из уже существующих 3 сайтов. Темы пересекаются ничего дополнительно искать. От вас: стоимость и сроки. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Добрый день. У меня сайт написан на Joomla - http://felicito.ru. Хочу реализовать возможность, чтобы при выводе описания подразделов( например - http://felicito.ru/razdel/pozdravleniya-po-imenam/) было ограниченное кол-во символов(200 символов), а когда входишь в сам подраздел то было тоже самое ...Завершен10 лет назад
- $100
Добрый день. Я хотел бы предложить сделать следующие доработки сайта — http://moy-znak-zodiaka.ru/ В Разделах добавить заголовок в тэге < h2> Лучшие статьи знака зодиака — [название раздела] ниже я хотел бы сам выбирать и закреплять определенные ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. На существующем сайте - http://moy-znak-zodiaka.ru/ по непонятным причинам случился сбой и теперь загружается главная страница, но при переходе на любую статью или в раздел выскакивает ошибка — Object not found! и при переходе на ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Добрый день. На существующем сайте — http://moy-znak-zodiaka.ru/ по непонятным причинам случился сбой и теперь загружается главная страница, но при переходе на любую статью или в раздел выскакивает ошибка — Object not found! и при переходе на ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Прошу Вас ознакомиться с кратким тех заданием по созданию сайта поздравлений. Хотел, чтобы вы ознакомились и сказали свою стоимость за которую вы готовы сделать сайт. Я не то, что бы настаиваю, но мне ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Добрый день. Нужно создать дизайн для сайта посвященный поздравлениям. Есть макеты (структура расположения блоков) главной страницы, страницы разделов и подразделов. Хотелось бы яркий, запоминающийся и отличающийся от основных конкурентов (список есть). В результате хотел бы видеть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $900
Добрый день. Прошу создать сайт поздравлений. Срок 4 недели. В стоимость входит: дизайн и рабочая смс(полный функционал). Общее ТЗ в приложение. Возможны появления дополнительных пожеланий, но не меняющие концепцию создания сайта, а носящие общий корректирующий момент. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Сайт работает на WP. Сломалась по непонятным причинам в базе данных таблица "wp_options" сейчас она полностью не работает и все данные потеряны. Кто готов и за сколько по времени и по деньгам восстановить работоспособность ...Завершен10 лет назад
Добрый день. Я понимаю, что задание на первый взгляд достаточно расплывчато, но я хотел бы сделать аналог сайта – mylove.ru, но реально функционал дополнить своими 35 мыслями) Если вкратце, то я хочу понять порядок цен ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. У меня есть работающий сайт на WP ( http://moy-znak-zodiaka.ru/ ) нужно во всех разделах изменить порядок отображения статей и добавить новые заголовки. Например: раздел "Близнецы" нужно после описания раздела добавить с тэгом Лучшие статьи ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад