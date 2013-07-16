wildweb

Валерий wildweb

 
41 годРоссия/Магнитогорск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Настройка "корзины" в интернет магазине – Оpencart

    Добрый день.  Нужно для сайта [url=http://autobambino.ru/]autobambino.ru/[/url] настроить ситстему оплаты за выбранный товар.  Что на текущий момент:  - просто прием заказов без привязке к оплате.  Что хочу в качестве результата:  - возможность клиентов оплачивать за товар:    – Яндекс.деньги    – Webmoney    – Безналичная оплата    ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка шаблона интернет магазина на Opercart 2.1

    Добрый день. Подготовил небольшое задание - [url=https://cloud.mail.ru/public/5DYa/nXAhVcT31]https://cloud.mail.ru/public/5DYa/nXAhVcT31[/url] От вас интересует стоимость и реальные сроки, прошу сразу все писать, дальнейший диалог обязательно будет, но после принятия решения в полmpe вас.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер цен для интернет магазина

    Добрый день.  Прошу озвучить за сколько по времени и по деньгам можно реализовать следующую тему: " с сайта [url=http://www.avtodeti.ru/]www.avtodeti.ru/[/url] на ежедневной основе берутся данные по стоимости конкретных моделей и выводятся данные в другой интернет магазин написанный на opencart. Основные ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настроить тему на OpenCart

    Добрый день. Я купил тему - [url=http://themeforest.net/item/mega-shop-responsive-opencart-theme/6507132]http://themeforest.net/item/mega-shop-responsive-opencart-theme/6507132[/url] и мне нужно полностью настроить на моем сервере. Стоит Opercart 2.1 его так же нужно русифицировать. Оплату буду производить через WM. От Вас цена и сроки. ( я работаю без предоплат, только за ...

    OpenCart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модуль автоматической установки цен

    Добрый день. У меня есть интернет магазин на ocStore, некоторые товары и цены у меня берутся из другого немецкого магазина. Мне нужно, чтобы на автоматической основе бралась цена с сайта №1 на товар №1 и автоматически ...

    ocStore
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить тему на OpenCart

    Добрый день. Я купил тему - http://themeforest.net/item/mega-shop-responsive-opencart-theme/6507132 и мне нужно полностью настроить на моем сервере. Оплату буду производить через WM. От Вас цена и сроки. Спасибо.

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Почистить сайт от вредоносного кода

    Добрый день. С периодичностью раз в 2 недели у меня на сайте - moy-znak-zodiaka.ru обнаруживается вредоносный код, хотя я на сайт даже статьи не добавляю. Нужно убрать не только последствия, но и причину. Оплата будет через WM. ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Убрать "вредоносный код"

    Добрый день. Получил уведомление от Yandex, что мой сайт содержит вредоносный код - http://moy-znak-zodiaka.ru/ Задача: - убрать вредоносный код! Оплата: WM От Вас предложения по цене и срокам!

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание поздравлений

    Добрый день. Ищу исполнителя(ей) для написание поздравлений, коротких четверостиший для сайта – felicito.ru. Всего нужно около 900 поздравлений. Вы пишите поздравления, добавляете на сайт, после этого поздравление автоматически проверяется на уникальность и размещается на сайт. ...

    Стихи, Песни и Проза22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление поздравлений на сайт

    Добрый день. Есть сайт посвященный поздравлениям - http://felicito.ru . Нужно добавить не уникальный контент в кол-ве 6 поздравлений в каждый подраздел из уже существующих 3 сайтов. Темы пересекаются ничего дополнительно искать. От вас: стоимость и сроки. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить шаблон на Joomla.

    $5

    Добрый день. У меня сайт написан на Joomla - http://felicito.ru. Хочу реализовать возможность, чтобы при выводе описания подразделов( например - http://felicito.ru/razdel/pozdravleniya-po-imenam/) было ограниченное кол-во символов(200 символов), а когда входишь в сам подраздел то было тоже самое ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Небольшие изменения в шаблоне WP

    $100

    Добрый день. Я хотел бы предложить сделать следующие доработки сайта — http://moy-znak-zodiaka.ru/ В Разделах добавить заголовок в тэге &lt; h2&gt; Лучшие статьи знака зодиака — [название раздела] ниже я хотел бы сам выбирать и закреплять определенные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Восстановить работоспособность сайта на WP

    Добрый день. На существующем сайте - http://moy-znak-zodiaka.ru/ по непонятным причинам случился сбой и теперь загружается главная страница, но при переходе на любую статью или в раздел выскакивает ошибка — Object not found! и при переходе на ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Восстановить работоспособность сайта на WP

    $10

    Добрый день. На существующем сайте — http://moy-znak-zodiaka.ru/ по непонятным причинам случился сбой и теперь загружается главная страница, но при переходе на любую статью или в раздел выскакивает ошибка — Object not found! и при переходе на ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Портал поздравлений

    Добрый день. Прошу Вас ознакомиться с кратким тех заданием по созданию сайта поздравлений. Хотел, чтобы вы ознакомились и сказали свою стоимость за которую вы готовы сделать сайт. Я не то, что бы настаиваю, но мне ...

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для проекта "Поздравления"

    $250

    Добрый день. Нужно создать дизайн для сайта посвященный поздравлениям. Есть макеты (структура расположения блоков) главной страницы, страницы разделов и подразделов. Хотелось бы яркий, запоминающийся и отличающийся от основных конкурентов (список есть). В результате хотел бы видеть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сайта поздравлений

    $900

    Добрый день. Прошу создать сайт поздравлений. Срок 4 недели. В стоимость входит: дизайн и рабочая смс(полный функционал). Общее ТЗ в приложение. Возможны появления дополнительных пожеланий, но не меняющие концепцию создания сайта, а носящие общий корректирующий момент. ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Восстановить WP

    Добрый день. Сайт работает на WP. Сломалась по непонятным причинам в базе данных таблица "wp_options" сейчас она полностью не работает и все данные потеряны. Кто готов и за сколько по времени и по деньгам восстановить работоспособность ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт знакомств

    Добрый день. Я понимаю, что задание на первый взгляд достаточно расплывчато, но я хотел бы сделать аналог сайта – mylove.ru, но реально функционал дополнить своими 35 мыслями) Если вкратце, то я хочу понять порядок цен ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Немного изменить страницы разделов в WP

    Добрый день. У меня есть работающий сайт на WP ( http://moy-znak-zodiaka.ru/ ) нужно во всех разделах изменить порядок отображения статей и добавить новые заголовки. Например: раздел "Близнецы" нужно после описания раздела добавить с тэгом Лучшие статьи ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
denisovv
Виталий 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Парсер цен для интернет магазина
Все отлично! Приятный в общении человек, держит свое слово. Рекомендую.
Редкий исполнитель, который четко прогнозирует сроки выполнения и самое главное их соблюдает! Рекомендую!
Ответный отзыв
radiokid
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$180
6 баллов
10 лет назад
Дизайн для проекта "Поздравления"
Довольна сотрудничеством. Всем рекомендую.
Дизайн был сделан достаточно быстро, пожелания были учтены! Все - ОК!
Ответный отзыв
andrewbykam
Андрей 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-7)
$10
10 баллов
10 лет назад
Настроить тему на OpenCart
Спасибо за работу. Рекомендую.
Все сделано быстро и качественно, все недочеты устраняются с пониманием, быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
yurets_s
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Восстановить WP
Приятно было поработать
Сделал все быстро и качественно!
Ответный отзыв
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$10
10 баллов
10 лет назад
Убрать "вредоносный код"
Сотрудничеством с Валерием очень доволен! Однозначно рекомендую, буду ждать дальнейшего сотрудничества!
Все сделано быстро и качественно! Рекомендую!
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