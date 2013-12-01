Добавление поздравлений на сайт

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Закрыт7 заявок195 просмотров

Добрый день.

Есть сайт посвященный поздравлениям - http://felicito.ru . Нужно добавить не уникальный контент в кол-ве 6 поздравлений в каждый подраздел из уже существующих 3 сайтов. Темы пересекаются ничего дополнительно искать. От вас: стоимость и сроки. Оплата WM.

Спасибо.

11 лет назад
wildweb
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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