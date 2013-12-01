Нужно несколько статей о заработке в соцсетях. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ!!! Статьи - в пределах 3 тыс.знаков б/п. Нужно раскрыть конкретный способ заработка на своем аккаунте в соцсетях. ...
Статьи про часы Zenith на английском
Приветствую.
Необходимо написать несколько статей про часы Zenith на английском языке.
В обязательном порядке: знание английского языка в совершенстве, опыт реального общения и умение придать тексту красочность и интересность.
ТЗ в приложении.
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