Рерайт текстов юридической тематики

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Закрыт25 заявок196 просмотров

Здравствуйте! Необходимо сделать качественный и вдумчивый рерайт 12 текстов юридической тематики хорошим русским языком. Общий объем - порядка 20.000 символов. От вас - цена, сроки, ссылки на свои работы, чтобы оценить стиль изложения. Спасибо.

11 лет назад
cinemae
Денис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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