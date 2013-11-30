Разыскивается копирайтер, настроенный на долгосрочную работу по написанию статей и другого текстового материала по автострахованию. Предварительный отбор по портфолио. Кандидаты, прошедшие предварительный отбор получат приглашение на собеседование по Skype. Что мы предлагаем: ...
Требуется копирайтер (IOS, моб. приложения)
Срочно нужен копирайтер, способный писать ИНТЕРЕСНЫЕ статьи до 2000 знаков на темы, касающиеся обзоров мобильных приложений и описаний различных операционных систем.
Необходимо разбираться в теме, знать её изнутри.
Стоимость фиксированная: 45 руб. за 1000 знаков б/п.
Обязательно необходимо выполнить тестовое задание в пределах 2000 знаков.
Если всё устроит обе стороны, то гарантированы большие объёмы работы и премии за качество и ответственность.
Оплата через Вебмани. Жду Ваших заявок.
С уважением, Татьяна.
Выбранный исполнитель
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