Требуется копирайтер (IOS, моб. приложения)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок233 просмотра

Срочно нужен копирайтер, способный писать ИНТЕРЕСНЫЕ статьи до 2000 знаков на темы, касающиеся обзоров мобильных приложений и описаний различных операционных систем.

Необходимо разбираться в теме, знать её изнутри.

Стоимость фиксированная: 45 руб. за 1000 знаков б/п.

Обязательно необходимо выполнить тестовое задание в пределах 2000 знаков.

Если всё устроит обе стороны, то гарантированы большие объёмы работы и премии за качество и ответственность.

Оплата через Вебмани. Жду Ваших заявок.

С уважением, Татьяна.

iOS
11 лет назад
Tatum
49 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$18
1 день
Грамотный копирайтер. Пишет интересные, структурированные и уникальные тексты в соответствии с ТЗ. Свободно владеет темой и прислушивается к пожеланиям. Работает быстро. Всегда на связи. Рекомендую как отличного специалиста!
Только положительные впечатления от работы с Татьяной. Грамотно ставит задачу и своевременно оплачивает работу.

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтер для написания статей по страхованию

    $1000

    Разыскивается копирайтер, настроенный на долгосрочную работу по написанию статей и другого текстового материала по автострахованию. Предварительный отбор по портфолио. Кандидаты, прошедшие предварительный отбор получат приглашение на собеседование по Skype. Что мы предлагаем: ...

    Написание статей
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи по детской тематике (для беременных)

    $500

    Постоянные задания через gogetlinks (есть аккаунт менеджера). Нужен качественный рерайт с элементами копирайтинга. Цена не выше 1.5 у.е за 1к знаков. Статьи до 2к символов. В статью вставляется 1-2 анкора.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт 43 текстов вместе с их поиском

    Требуется найти 43 текста в интернете и сделать их рерайт Тематика текстов такова: на сайте по ремонту акпп есть 43 раздела по каждой марке автомобиля: ремонт акпп nissan, ремонт акпп acura, ремонт акпп тойота, ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны хорошие рерайтеры для большой работы

    Требуется копирайтер для написания статей на автомобильную тематику и на тему ремонта квартир. Требуется писать по 1 статьи в день. Можно больше. Статьи в среднем по 6000. Есть больше и есть меньше. Вам ...

    Написание статей
    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Составить 100 объявлений

    Надо в тизерке прорекламировать электронный отпугиватель http://pr.zillagroup.com.ua 1. Найти 100 картинок по этой тематике. Картинки сделать размером 90x75. Эти картинки разложить в 100 папок 2. Придумать к этим картинкам 100 заголовков ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактор

    Необходимо ежедневно писать поздравления с днем рождения в стихах Каждый день по одному уникальному поздравлению на 4-8 строчек Я зарегистрирую вас на сайте как редактора Оплата будет производиться ежемесячно вперед (WebMoney WMR) ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дети 11

    $250

    Продолжение темы Детки. Условия те же - 1$/1000, тексты 5-10 тыс. Срок - до вторника.

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Новости для сайта

    Тематика игры, фильмы, музыка, сериалы, интересное из сети. Уникальность 97 — 100%. Тему можно выбирать самому. Статья строится следующим образом: ЗАГОЛОВОК, КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА, ОПИСАНИЕ, ТЕКСТ ЗАПИСИ. В тексте записи наличие подзаголовков желательно. Если выбирать тему ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад