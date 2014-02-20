Рерайтинг по теме стройка

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Завершен9 заявок118 просмотров

Требуется рерайтинг статей по теме "управление строительными проектами"

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11 лет назад
pmlight
Михаил 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
5 дней
Все отлично! Качественный рерайтинг. Рекомендую!!!
Михаил - прекрасный заказчик. Дает четкое задание, оплату проводит сразу же после выполнения работы. Всегда на связи. В качестве ответственного и надежного заказчика Михаила категорически рекомендую всем фрилансерам! Михаилу желаю дальнейших успехов и процветания!

Заявки фрилансеров

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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