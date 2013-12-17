Нужно 7 уникальных статей для сайта виртуальных выставок, примерно 4000–5000 знаков каждая

Темы

Выставка транспорт и логистика

Выставка строительство, благоустройство и интерьер

Выставка сельское и приусадебное хозяйство

Выставка продукты питания и напитки

Выставка красота и здоровье

Выставка информационные технологии, HI-TECH

Выставка угольная промышленность

Ключевые слова

выставка, выставочный стенд

Оплата предпочтительно на Paypal или по договоренности переводом 1,5 евро за 1000 знаков без пробелов, просьба с ценами выше указанной заявки не подавать.

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