5 статей для женского сайта

Нужно написать 5 статей.

Пересказать своими словами содержание материалов, которые вы найдёте по заданным темам, т.е. качественный рерайт. Объём статей — 5–7 тыс знаков каждая. Уникальность по Антиплагиату на выходе должна быть более 90%.

Есть подробное ТЗ на каждую статью.

Автор должен ориентироваться в теме "питание-диеты-красота", чтобы не писать ересь.

Нужен интересный, читабельный текст с обязательным включением указанных в ТЗ ключевых фраз и слов. Оплата — 30 руб за 1000 ЗБП

Сроки 2-3 дня.