Требуется тексты уникальные

Требуется текст на главной внизу сайта www.este-home.ru:

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Должен быть текст читабельный и с ключами - задача сложная, т.к. ключей много, но все же....

Требуется 2 000 символов.

Цена вопроса 500 руб.!

Качество, без ошибок, и красота текста!

Также требуется:

4 разных текста на товар в разных подкатегориях ШТОРЫ: 9 подкатегорий * 4 = 36 текстов. Должно выглядеть как описание товара. В каждый товар по 300-400 символов. Должно быть разграничение текстов, например если пишется 4 разных описания для товаров фотоштор, то назвать ФОТОШТОРЫ. Цена за 36 текстов 800 руб.

ИТОГО: 800 руб + 500 = 1300 руб.