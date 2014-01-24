На длительную работу требуется копирайтер для ИМ деликатесных продуктов и рецептов к ним. Написание СЕО -текстов, статей,новостей, рецептов, рекламных предложений, и т.д. Только требуется вменяемый копирайтер, не пропадающий, отвечающий на запросы,.... ...
Требуется тексты уникальные
Требуется текст на главной внизу сайта www.este-home.ru:
Ключи: купить готовые шторы, шторы для гостиной, интернет магазин штор, фотошторы интернет магазин, фотошторы купить в интернете, светонепроницаемые шторы блэкаут, готовый тюль купить, купить тюль для кухни
Должен быть текст читабельный и с ключами - задача сложная, т.к. ключей много, но все же....
Требуется 2 000 символов.
Цена вопроса 500 руб.!
Качество, без ошибок, и красота текста!
Также требуется:
4 разных текста на товар в разных подкатегориях ШТОРЫ: 9 подкатегорий * 4 = 36 текстов. Должно выглядеть как описание товара. В каждый товар по 300-400 символов. Должно быть разграничение текстов, например если пишется 4 разных описания для товаров фотоштор, то назвать ФОТОШТОРЫ. Цена за 36 текстов 800 руб.
ИТОГО: 800 руб + 500 = 1300 руб.
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