Требуется тексты уникальные

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен26 заявок334 просмотра

Требуется текст на главной внизу сайта www.este-home.ru:

Ключи: купить готовые шторы, шторы для гостиной, интернет магазин штор, фотошторы интернет магазин, фотошторы купить в интернете, светонепроницаемые шторы блэкаут, готовый тюль купить, купить тюль для кухни

Должен быть текст читабельный и с ключами - задача сложная, т.к. ключей много, но все же....

Требуется 2 000 символов.

Цена вопроса 500 руб.!

Качество, без ошибок, и красота текста!

Также требуется:

4 разных текста на товар в разных подкатегориях ШТОРЫ: 9 подкатегорий * 4 = 36 текстов. Должно выглядеть как описание товара. В каждый товар по 300-400 символов. Должно быть разграничение текстов, например если пишется 4 разных описания для товаров фотоштор, то назвать ФОТОШТОРЫ. Цена за 36 текстов 800 руб.

ИТОГО: 800 руб + 500 = 1300 руб.

11 лет назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$45
2 дня
Отличные тексты!!!
Спасибо за интересную работу!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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