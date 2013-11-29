Рерайтер на женские сайты

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуются рерайтеры на долгосрочную работу с перспективой повышения объемов и оплаты труда.

Рассматриваем грамотных и заинтересованных новичков.

Нужно писать для сайтов женской тематики. На данный момент есть сайт о рукоделии, 2 сайта с темами любовь-отношения-мода-здоровье-психология и т.п. (все для женщины) и сайт для невест. Работы много, стабильными заказами обеспечиваем!

От вас требуется - писать статьи (рерайт), оформлять их в соответствии с предоставленными требованиями (абзацы, подзаголовки и тп), подбирать иллюстрации, добавлять во внешнее хранилище (несложно).

Вы можете взять сразу несколько сайтов. Дневной объем работы составит порядка 10 килознаков.

Требования:

1. Готовность быть на связи ежедневно в мессенджерах (ася, скайп в режиме чата)

2. Ответственность, грамотность, внимание к деталям

3. Готовность к долгосрочной, постоянной работе! очень важен этот момент.

4. Наличие рублевого кошелька Вебмани

5. Уникальность текстов — от 95 по content-watch.ru

6. Интерес к выбранной тематике!