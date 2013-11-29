Добрый день. Готов платить 1,3$ за 1000 сбп. Медицинская тематика (боли в спине) От меня четкие тз для текстов. Средняя длинна текста 7000 сбп (есть и больше 10 000) Для начала конечно же ...
Рерайтер на женские сайты
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуются рерайтеры на долгосрочную работу с перспективой повышения объемов и оплаты труда.
Рассматриваем грамотных и заинтересованных новичков.
Нужно писать для сайтов женской тематики. На данный момент есть сайт о рукоделии, 2 сайта с темами любовь-отношения-мода-здоровье-психология и т.п. (все для женщины) и сайт для невест. Работы много, стабильными заказами обеспечиваем!
От вас требуется - писать статьи (рерайт), оформлять их в соответствии с предоставленными требованиями (абзацы, подзаголовки и тп), подбирать иллюстрации, добавлять во внешнее хранилище (несложно).
Вы можете взять сразу несколько сайтов. Дневной объем работы составит порядка 10 килознаков.
Требования:
1. Готовность быть на связи ежедневно в мессенджерах (ася, скайп в режиме чата)
2. Ответственность, грамотность, внимание к деталям
3. Готовность к долгосрочной, постоянной работе! очень важен этот момент.
4. Наличие рублевого кошелька Вебмани
5. Уникальность текстов — от 95 по content-watch.ru
6. Интерес к выбранной тематике!
Заявки фрилансеров
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