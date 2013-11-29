Нужен человек, на постоянную удаленную работу, по поддержке проекта в интернете. Задачи: В короткие сроки занять первые места в поисковиках по ключевым фразам, поддержание позитивного «фона» по отзывам о проекте. Суть работы: Вы ...
Исполнитель для разм. рецептов на кулинарный сайт
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Есть очень интересное деловое предложение для хозяюшек.
Нужно наполнять интересными рецептами кулинарный сайт.
Сайт на движке DLE, работе с которым при необходимости обучаем.
Текст рецепта можно брать из любых свободных источников (и делать легкий рерайт), можно публиковать свои +1 картинка к рецепту
Необходимо публиковать 2 рецепта ежедневно. Можно больше, и планировать наперед (как- обучаем, это несложно)
Все зависит от вашего желания.
Оплата 25 рублей/рецепт
Работа постоянная!
Требования:
1. Ответственность
2. Готовность к долгосрочной работе
3. Готовность в течение дня выходить на связь в мессенджерах (ася или скайп в режиме чата)
4. Заинтересованность
5. Наличие рублевого кошелька Вебмани
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