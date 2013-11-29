Исполнитель для разм. рецептов на кулинарный сайт

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Есть очень интересное деловое предложение для хозяюшек.

Нужно наполнять интересными рецептами кулинарный сайт.

Сайт на движке DLE, работе с которым при необходимости обучаем.

Текст рецепта можно брать из любых свободных источников (и делать легкий рерайт), можно публиковать свои +1 картинка к рецепту

Необходимо публиковать 2 рецепта ежедневно. Можно больше, и планировать наперед (как- обучаем, это несложно)

Все зависит от вашего желания.

Оплата 25 рублей/рецепт

Работа постоянная!

Требования:

1. Ответственность

2. Готовность к долгосрочной работе

3. Готовность в течение дня выходить на связь в мессенджерах (ася или скайп в режиме чата)

4. Заинтересованность

5. Наличие рублевого кошелька Вебмани